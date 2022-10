Solto há dois anos, matador de facção é flagrado com arma

Prisão ocorreu no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar do Amapá prendeu, na noite desta quarta-feira (26), um pistoleiro de uma organização criminosa suspeito de participação em pelo menos 4 homicídios.

A captura de Paulo Mateus Machado Magalhães, mais conhecido como Alemão, de 22 anos de idade, ocorreu no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

De acordo com o sargento Tércio Cid, do 1º Batalhão, ele estava em via pública, na companhia de mais dois homens, quando foi abordado.

Durante a revista pessoal, com um dos abordados foi achada uma porção de drogas, e com Alemão, que tinha uma audiência na Justiça marcada para hoje (27), os militares encontram um revólver calibre 32.

O sargento ressaltou que Alemão tem passagens criminais desde quando era menor de idade. Ele estava solto desde 2020, respondendo em liberdade por processos de homicídio.

“São indivíduos perigosos, estavam armados. Além da prisão em flagrante, conseguimos retirar uma arma de circulação”, comentou o sargento Tércio Cid.