TRE notifica 40 candidatos por ‘sujeirada’

Corregedor João Lages advertiu sujões para processos depois da eleição

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), desembargador João Lages, considerou tranquila a manhã de votação, apesar das fake news e da eleitora que precisou ser conduzida para a delegacia de polícia, em Serra do Navio, por estar fazendo fotos dentro da seção eleitoral. No entanto, a sujeirada na frente de escolas surpreendeu.

Segundo ele, ao menos 40 candidatos a diversos cargos foram notificados pela prática conhecida como “tapete”, que consiste em jogar santinhos na frente das seções eleitorais.

“A lei eleitoral proíbe isso. É dinheiro público jogado na rua. Essa madrugada nós estivemos com nossas equipes tentando recolher, alguns candidatos foram flagrados jogando, foram notificados para eles recolherem e isso pode dar uma ação eleitoral para um desavisado. Ele pode ganhar a votação e acabar perdendo o seu mandato por causa de um descumprimento da lei”, advertiu.

Em todo o Amapá, até o momento, apenas oito urnas eletrônicas precisaram ser substituídas. Apesar das ocorrências, o desembargador elogiou o clima pacífico com que o processo de votação tem transcorrido.

“Muito tranquila [a votação]. O povo ordeiro, as forças de segurança bem atuantes, bastante treinadas, com um profissionalismo como eu nunca vi e uma tranquilidade. Aqui não estamos vendo como em outras unidades da federação, uma polarização violenta”, finalizou o corregedor eleitoral.