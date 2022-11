Apadrinhamento natalino: famílias podem abrigar crianças durante fim de ano

Família interessada em se candidatar para o apadrinhamento deve ir ao abrigo, localizado na Rua Jovino Dinoá, no Centro de Macapá.

A Justiça do Amapá vai abrir mais uma vez inscrições para o programa que permite a pais e famílias abrigar crianças órfãs durante as festas de fim de ano. A ação é do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Macapá.

O Programa de Apadrinhamento Natalino consiste em encontrar famílias dispostas a compartilhar o ambiente familiar e a experiência das festas de final de ano com crianças acolhidas pelo Poder Público

Neste Natal de 2022, o Abrigo Casa Lar Ciã Katuá tem 12 crianças na faixa etária de 3 a 11 anos que podem ser apadrinhadas. Os selecionados ficarão com as crianças de 23 de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023.

A família interessada em se candidatar para o apadrinhamento deve ir ao abrigo, localizado na Rua Jovino Dinoá esquina com Avenida Procópio Rola, no período de 24 a 30 de novembro, munida de documentos oficiais com foto e comprovante de residência, além de deixar seus contatos (telefone, e-mail etc.).

Em seguida, a equipe técnica do abrigo realizará visitas aos pretendentes para analisar sua aptidão para o apadrinhamento.

“A ideia principal com o apadrinhamento natalino é permitir que a criança saia um pouco desse ambiente institucional, que é bem diferente de um lar, apesar de a equipe se esforçar ao máximo, ainda é diferente da convivência em família”, observou o assistente social do Núcleo Psicossocial do Juizado, Breno Rafael de Souza.

Ele ressaltou que o apadrinhamento não deve ser confundido com a adoção.

“O padrinho acolhe temporariamente crianças que estão sob a guarda do Estado, mas não disponíveis para adoção; já o habilitado para adotar, este busca uma guarda definitiva, um vínculo familiar permanente com a criança”, distinguiu o assistente social.