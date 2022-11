Após briga por coleta para comprar bebida, jovem mata amigo de copo

Crime ocorreu no município de Laranjal do Jari, a 289 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem matou o outro após um desentendimento banal na madrugada deste domingo (13) no município de Laranjal do Jarí, a 289 km de Macapá.

O crime ocorreu na comunidade de Água Branca do Cajari, a cerca de 83 km da sede urbana do município, por volta de 5h.

A notícia do homicídio chegou primeiro à Guarda Municipal de Laranjal, que acionou a Polícia Militar do Amapá. Uma equipe do 11º Batalhão se deslocou até a localidade e lá encontrou Breno Barreto de Almeida, de 21 anos, já sem sinais vitais.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), sem fornecer maiores detalhes, moradores da comunidade informaram quem havia cometido o crime.

Enquanto aguardavam a chegada da perícia criminal, populares indicaram onde o acusado estava. Os militares foram até o local onde estava, Felipe Teles de Oliveira, de 19 anos, que não ofereceu resistência.

Testemunhas relataram que, acompanhado de outros jovens da comunidade, acusado e vítima bebiam juntos desde a noite de sábado (12). No fim da madruga, com todos já bêbados, eles decidiram fazer uma coleta para comprar mais bebidas alcoólicas, foi quando começou uma discussão por causa de valores, seguida de briga.

Felipe, então, teria ido embora para casa. Mas, depois retornou com uma faca e desferiu golpes no peito de Breno.

Felipe foi apresentado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Laranjal, na sede do município. Os procedimentos ainda estão sendo feitos, mas o provável é que ele seja autuado em flagrante por homicídio qualificado.