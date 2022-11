Família denuncia furto de restos mortais de patriarca

Caso ocorreu no cemitério São José, na zona sul de Macapá. Além dos ossos, os criminosos levaram peças de metal da tampa do túmulo.

Por ANDRÉ SILVA

A Polícia Civil do Amapá abriu inquérito para apurar a violação e o furto dos restos mortais do túmulo do patriarca de uma família falecido em Macapá há 31 anos.

O caso está na 1ª DP de Macapá e foi descoberto pela família no dia de finados, quando a única filha, o genro, o neto e a esposa do falecido foram visitar a sepultura dele no Cemitério São José, na zona sul da capital.

A filha, que pediu para manter o anonimato, lembrou que o pai morreu aos 41 anos de idade no dia 7 de novembro de 1991, de problemas cardíacos.

Ela relatou que naquele dia, quando chegaram, logo percebeu que a tampa de mármore que cobre o túmulo estava fora do lugar.

“Eu olhei e falei pro meu marido que alguém tinha mexido lá. Ele disse que não. Que as pessoas que limpam podiam ter passado e esbarrado na tampa. Só que até então eu não tinha olhado a caixa óssea que também tem tampão”, contou.

Em seguida, eles observaram que as argolas de ferro usadas para mover a pedra de mármore de cima do túmulo e o crucifixo não estavam lá. Foi então que decidiram olhar dentro da sepultura e constataram ela estava vazia: os ladrões levaram os ossos.

Os familiares foram à administração do cemitério, onde foram orientados a procurar a prefeitura de Macapá, mas decidiram ir logo à Polícia Civil e registraram um boletim de ocorrência.

O delegado responsável pelo inquérito ainda não se pronunciou.

“Queremos justiça. Que o poder público arque com isso. O cemitério é de responsabilidade da prefeitura. Não é à toa que a gente faz o recadastramento todo ano. Mas assim o que a gente quer é que eles tomem providências. Hoje é essa situação do meu pai e os outros túmulos. E se as pessoas também estiverem velando nada?”, questionou indignada.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Macapá, mas até o momento não obteve resposta. A administração do Cemitério São José não quis gravar entrevista.

Outros casos

Não é a primeira vez que casos como esses são manchetes nos meios de comunicação do Amapá.

Um dos casos mais emblemáticos foi o do túmulo da Cabo Emily, assassinada aos 29 anos pelo namorado, também policial militar, no dia 12 de agosto de 2018. A descoberta da violação ocorreu no dia 29 de janeiro de 2019 e foi noticiado pelo Portal SN.com.

Outro caso, esse mais recente, foi o do tumulo da jovem Ingridy Cordeiro da Silva, morta aos 26 anos pelo namorado quando estava grávida de 3 meses.