Radiologia: encontro no Amapá vai fazer ‘raio X’ do setor no pós-pandemia

Procura por exames radiológicos cresceu muito no período e novos exames passaram a ser ofertados na rede estadual.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

A procura de exames por imagem cresceu durante a pandemia de covid-19. No Amapá não foi diferente e para apresentar à sociedade e aos profissionais da área de Radiologia esse resultado, a Secretaria de Saúde (Sesa), vai promover, em novembro, o 1º Encontro dos Profissionais e Estudantes de Radiologia do Amapá.

Entre os exames que passaram a ser oferecidos no sistema público de saúde estão: arteriografia, ortografia, eletroencefalograma e bera com sedação. Este último é um exame auditivo que serve pra fechar diagnóstico de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Foi o que explicou a coordenadora de apoio ao diagnóstico da Sesa, Joândala Monique.

“Nosso intuito é valorizar nossos profissionais, em alusão ao dia do profissional de Radiologia, comemorado no dia 8 de maio. E, também, fazer prestação de contas de tudo que a gente fez frente à coordenadoria, como equipamentos que foram adquiridos, exames que não eram ofertados antes e passaram a ser e o custo desse serviço”, resumiu a servidora.

Os exames de imagem que foram mais ofertados durante a pandemia, ela explica, foram tomografia computadorizada e raio X. Por trás de cada teste, havia um profissional.

“A gente viu a importância do profissional da radiologia na questão do apoio ao diagnóstico, na realização do exame por imagem, que foram primordiais para fechar o diagnóstico e fazer comparação na evolução clínica do paciente”, finalizou a coordenadora.

O evento, que acontece no dia 11 de novembro, vai reunir médicos radiologistas, tecnólogos em radiologia e estudantes da área.

A inscrição é um brinquedo e pode ser feita NESTE LINK

Os brinquedos serão entregues para crianças de Macapá durante o Natal deste ano. O evento acontece na Rua Hildemar Maia, 2215, Bairro Buritizal, no auditório da Faculdade Cristã da Amazônia.