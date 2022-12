Amapá acende hoje luzes de natal no Marco Zero

Programação ‘Acender das luzes no monumento Marco Zero’, na zona sul de Macapá, acontecerá nos dias 15 e 16 de dezembro.

Compartilhamentos

Uma programação cultural marcará o evento “Acender das luzes” no monumento Marco Zero do Equador, zona sul de Macapá, nesta quinta (15) e sexta-feira (16), a partir das 18h30.

Nos dois dias, haverá apresentações de orquestra, teatro, banda regional. Também haverá uma programação especial para o público infantil, com a apresentação da Banda Chocolate com Pipoca, no segundo dia.

O monumento é uma das principais atrações turísticas do estado, que recebe frequentemente vários visitantes de outras partes do Brasil e do mundo. Essa é a primeira vez que o Governo do Amapá realiza a programação, que é coordenada pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

A programação

Dia 15 de dezembro

Orquestra Agnus Dei;

Apresentação teatral;

Banda Suing Sensual.

Dia 16 de dezembro

Orquestra Bareyew;

Apresentação teatral;

Banda Chocolate com Pipoca (voltada para o público infantil).