Ao avaliar 2022, Furlan anuncia mais investimentos e nova licitação dos ônibus

Por RODRIGO ÍNDIO

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (sem partido), apresentou nesta terça-feira (27) um balanço da gestão em 2022 e falou de perspectivas para 2023, que incluem mais obras de urbanização, saúde, educação e uma nova licitação do transporte público.

Os dados apresentados pelo prefeito em entrevista coletiva são referentes ao plano de governo baseado nos programas de Saúde e Assistência ao Cidadão (Probem – Educação), de Desenvolvimento Econômico e Social (Prodes) e de Administração de Macapá (Proad).

Na prestação de contas foram abordados temas como educação, mobilidade urbana, infraestrutura, saúde, limpeza urbana, assistência social e meio ambiente.

“A gestão tem avançado em todas as áreas com a entrega 80 km de pavimentação (total), 18 escolas reformadas, 5 UBSs novas, 3 ampliadas e 4 reformadas, licenciamento ambiental de 10 mil hectares, entrega de feiras, e muitas outras coisas. Então, o que marca essa gestão em nosso entendimento é o trabalho. É nosso compromisso avançar no cuidar da cidade”, disse Furlan.

Além disso, o prefeito destacou outros pontos, como a valorização do servidor e fortalecimento da economia criativa. Mesmo com o fim do ano ele, anunciou que fará mais entregas nos próximos dias, como a interligação dos Congós ao Zerão, obras no Parque do Buritis, Arena Sintética Mestre Oscar, Réveillon da Cidade, Inauguração Creche Wanda Cruz no Brasil Novo e entrega da UBS do Infraero 2.

Furlan foi perguntado por jornalistas sobre o novo Estádio Municipal Glicério de Souza Marques que está construído sem ter arquibancadas no projeto. Ele disse que estuda uma 4ª fase para encaixar a estrutura para acomodar o público.

Sobre o transporte público, alvo de muita reclamação já que muitas pessoas estão sem o serviço nos bairros, Furlan disse que o problema existe e é complexo, mas uma nova licitação será lançada em breve.

“A Câmara aprovou as alterações legislativas que barraram no 1° momento a licitação segundo apontamento do Tribunal de Contas. A gente acredita que nos próximos 2 ou 3 meses a gente consiga lançar o edital e não ter problemas para a efetiva realização da licitação do transporte coletivo”, adiantou.

Sobre a relação com o novo governador eleito Clécio Luís e bancada federal, o gestor assegurou que os palanques foram desmontados e buscará unir forças.

