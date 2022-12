Comércio espera movimentar R$ 34 milhões no fim de ano

Intenção de compras de Natal este ano é maior em Macapá, aponta pesquisa da Fecomercio.

Por ANDRÉ ZUMBI

Os lojistas do Amapá esperam um bom resultado nas vendas neste fim de ano. A expectativa é que só no Natal o movimento gere até R$ 34 milhões em vendas.

Os dados são da Federação do Comércio do Amapá (Fecomercio), que ouviu na pesquisa 400 consumidores em todo o estado.

O levantamento apontou que cerca de 85% dos consumidores pretendem ir às compras no Natal deste ano, percentual maior que do ano passado, que apontava 77% de intenção de compra.

A pesquisa mostrou que 65% dos entrevistados comprarão ao menos três produtos. Entre os itens mais procurados estão as roupas, seguidas por brinquedos e calçados.

O Sindicato dos Lojistas do estado, também está otimista. A instituição espera uma melhora nas vendas esse ano. Marcos Cardoso, presidente da instituição, reforçou que esta é a melhor data do ano para o comércio.

“Já está tendo um movimento maior das ruas e esse movimento acaba dentro das lojas. A expectativa é de que melhore de quinta pra sábado. O comerciante é aquele que acredita”, reforçou.

Ele lembra que nos momentos mais críticos da pandemia de covid-19, o comerciante no Amapá foi bastante afetado.

Lojas tiveram que permanecer fechadas e muitas tiveram que se adaptar oferecendo serviços como delivery. Algumas não resistiram e fecharam as portas. Mas, o clima atual entre os empresários é de recuperação e dias melhores para as vendas no comércio amapaense.