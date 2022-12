Internauta terá de indenizar criadora do Chopp da Vovó por ofensa

Réu, que se identificou como estudante, se comprometeu a pagar R$ 2 mil após chamar aposentada de 'safada'

Por SELES NAFES

Um internauta de Macapá terá que indenizar a criadora do Chopp da Vovó por ofensa em rede social. De acordo com os autos do processo, ele ofendeu a aposentada Maria das Graças Morais Barboza numa postagem no Facebook, ao reclamar do aumento no preço do produto.

A ofensa ocorreu em dezembro de 2021, quando o Chopp era comercializado a R$ 4,50. Um internauta identificado como Cassianã Raiol queixou-se do preço em seu perfil no Facebook. Foi nessa postagem que o réu Felipe Florindo de Souza decidiu ofender a aposentada chamando-a de “velha safada”.

“….Já tem 4 carros e um prédio, e mais uma casa em condomínio vendendo chopp a R$ 4,50. Foda-se”, disse ele no comentário da postagem.

Em maio deste ano, a aposentada de 73 anos ajuizou ação criminal por injúria contra o internauta, pedindo R$ 10 mil de indenização e a condenação dele.

Na audiência de conciliação, realizada no último dia 21 de novembro, as partes entraram em acordo, e Felipe, que se identificou como estudante, concordou em pagar R$ 2 mil a Maria das Graças em três parcelas, e ainda publicar uma retratação pública onde pede desculpas.

Maria das Graças venceu a depressão após a morte do marido reinventando o chopp de frutas. A história dela foi tema de reportagem. Hoje, o famoso chopp é vendido em dezenas de pontos de Macapá.