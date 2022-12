Morre a 2ª vítima do acidente de Natal na BR-210

Euriane de Almeida era mãe da menina de 1 ano que morreu na colisão

Da Redação

Morreu na tarde desta terça-feira (27) a segunda vítima do grave acidente que ocorreu na noite de Natal, na BR-210, zona rural de Macapá. De acordo com informações do Ciodes, desta vez o óbito foi de Euriane de Almeida Poeira, de 36 anos. Ela era mãe de Tayla de Almeida, de 1 ano e 3 meses, que morreu no acidente.

A tragédia ocorreu próximo de uma curva nas proximidades da comunidade de Monte Tabor. De acordo com informações da Polícia Militar e da PRF, um dos veículos teria feito uma manobra irregular de retorno em faixa contínua, provocando a colisão.

A criança morreu na hora. De acordo com a PRF, a menina estaria na cadeirinha, mas sem o cinto de segurança travado.

Euriane e o motorista do carro em que ela viajava, identificado pelo Ciodes como Nestor Pfeifer, foram levados para o Hospital de Emergência de Macapá.

Hoje à tarde, a Polícia Civil solicitou à Politec a remoção do corpo da mãe da mãe da menina.