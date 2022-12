Mulher que perdeu tudo para as drogas tenta ‘viver outra vez’

Durante o processo de recuperação fora da clínica, a casa dela caiu na última segunda (26) e agora ela precisa de ajuda

Por ANDRÉ ZUMBI

Josiane Rodrigues tem apenas 46 anos, 10 a menos do que aparenta. Ela tenta reconstruir a vida depois de anos de dependência do crack. A droga tirou tudo o que ela tinha, mas não a vontade de começar. Só que, além da doença, ela precisa vencer a pobreza extrema.

Um dia depois do Natal, por volta das 11h, a casa onde ela mora, na Avenida Guaranis, Bairro do Buritizal, zona sul de Macapá, desabou. A estrutura toda de madeira, já muito fragilizada, não suportou mais a ação do tempo. Ela só teve tempo de tirar as coisas mais importantes do imóvel antes de sair.

O episódio mexeu muito com ela, principalmente porque aconteceu dias depois de ter saído do cento de recuperação, onde passou por um período de tratamento.

Ao Portal SN, com muita dificuldade em falar – uma das sequelas da droga – Josiane contou um pouco sobre sua vida. Revelou que já foi casada e tem três filhos, mas, no espaço de seis anos (tempo em que começou a usar crack), o marido a deixou. Aos poucos, os filhos foram saindo de perto dela.

O mais velho é casado e mora com a mulher e filho, e teve que assumir a guarda da irmã mais nova. Eles vivem em uma pequena quitinete, e juntos vêm tentando ajudar a mãe nesse processo. Já a outra filha mora no Bairro Beirol. Eles alegam não ter condições de abrigar Josiane, mas todos têm feito o que podem para ajudá-la.

“Estou em um momento muito difícil. Peço a ajuda de madeira para construir a minha casa. Estou me recuperando e preciso muito de ajuda no momento muito difícil que estou passando. Já usei droga, estou me recuperando e tudo que eu quero é reconstruir minha casa”, disse.

Enquanto Josiane relatava sua situação, o filho dela, Rafael Rodrigues, de 24 anos, chegou. Ele confirmou tudo o que disse a mãe. Lamentou não ter como abrigá-la e reforçou o pedido de ajuda.

“A gente morava todos juntos aqui nessa área de ressaca. Devido ela ser usuária de droga nunca teve condições de ajeitar a casa. E quando foi segunda-feira a casa desabou. Ela precisa de ajuda e quem puder contribuir para reconstrução da casa a gente agradece bastante”, pediu o filho.

Josiane revelou que conversou com os responsáveis pela casa de recuperação onde ela ficou, e disseram que a aceitavam lá até a casa ficar pronta.

Para contribuir na reconstrução da vida e da casa da Josiane, as pessoas podem entrar em contato com o Rafael pelo telefone 96- 991448652. Eles precisam de madeira, pregos, parafusos e telhas novas.