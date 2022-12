Na ‘última hora’, macapaenses lotam centro comercial

As lojas funcionarão em horário especial neste fim de ano, algumas estão fechando às 21h.

Por ANDRÉ ZUMBI

Este sábado (24) foi dia de corre-corre no centro comercial de Macapá. Muitas famílias deixaram para fazer as compras de Natal em cima da hora. As lojas estavam lotadas e para achar uma vaga nos estacionamentos estava difícil.

A data que lembra o Nascimento de Cristo e que é a melhor data do ano para o comerciante. Nas laterais das ruas e avenidas do centro comercial que são usadas como estacionamento não havia vagas.

O representante comercial Ronaldo Nascimento, de 45 anos, disse que está levando o básico. Falou que algumas lojas estão com preços atrativos, já outras o preço do presente estava salgado.

“Sabe como é o brasileiro né? (Risos), sempre deixa pra última hora. Vim comprar o básico: roupinhas, sapatinhos pra crianças e o presente da patroa. Tem lojas com preços bons, mas a gente tem que pechinchar”, aconselhou.

O artesão Cleber Miranda, de 47 anos, justificou dizendo que o trabalho e as responsabilidades do dia a dia ocupam boa parte do tempo.

“Infelizmente hoje nós vivemos uma rotina muito corrida e em muitos momentos deixamos para presentear quem a gente ama pra última hora, e a gente não vive sem eles, né? Mas é necessário que trabalhe e que se cumpra com as responsabilidades, ainda mais quando se é pai de família. Então, a gente arruma o tempinho, em cima da hora, infelizmente, mas não deixa de comprar”.

A gerente de loja, Jaqueline Cardoso, de 39 anos, disse que o movimento na véspera deste Natal aumentou consideravelmente em relação ao ano passado. A loja de sapatos onde ela trabalha estava lotada.

“Todo ano é assim: as pessoas sempre deixam ora comprar na última hora. Ontem, o Centro estava muito movimentado. Como você pode ver, a loja está lotada. Assim que é bom. Esse ano o movimento está melhor que ano passado”, celebrou.

