Pai e filho estão entre os mortos em caminhão atingido por árvore

Subiu para 4 o número de mortos no acidente que ocorreu no Jari

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Subiu para quatro o número de mortos no grave acidente que ocorreu na tarde de quarta-feira (7), no Vale do Jari, no extremo sul do Amapá. Inicialmente, a Polícia Militar do Amapá havia confirmado de forma preliminar três óbitos, pois quando o resgate chegou ao local ainda haviam duas pessoas com vida.

A tragédia ocorreu por volta de 15h30. Uma enorme castanheira caiu em cima da cabine e de parte da carroceria de um caminhão, próximo a fazenda Zannoto, a cerca de 10 km da sede do município de Laranjal do Jari.

O motorista Agnaldo dos Santos Araújo, de 27 anos, Maia Rosseo Almeida dos Reis, de 53 anos, Mailson dos Santos Reis, de 20 anos, e Tamilto José Pacheco dos Santos, de 52 anos, foram as vítimas fatais.

Maia e Mailson eram pai e filho e trabalhavam juntos. Uma quinta pessoa sobreviveu ao acidente. O homem, de 35 anos, foi levado para o hospital da cidade.

Ainda de acordo com a PM, haviam 5 pessoas no caminhão, três na cabine (óbitos), duas na carroceria (1 óbito e 1 sobrevivente).