Sem 13º e com salários atrasados, rodoviários ameaçam parar às vésperas do Natal

Acordo de reajuste de salário fechado entre categoria e patronal ainda em setembro, também não estaria sendo pago. Caos continua no transporte coletivo de Macapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

Os trabalhadores das empresas de transportes de passageiros do Amapá ameaçam parar nesta sexta-feira (23) se os salários, décimo terceiro e reajuste de 8,83% não forem pagos. Segundo a categoria, uma das empresas chegou a cinco meses de salários atrasados.

De acordo com o sindicato da categoria, que fez piquete em frente às garagens das empresas na manhã desta quarta-feira(1), a greve é pela campanha salarial que teve acordo selado entre a patronal e os trabalhadores ainda no final de setembro de 8,83% de reajuste, e não veio nos salários de outubro e novembro.

Segundo o presidente do sindicato, Cristiano Souza, os problemas são diferentes entre as empresas, mas a falta de reajuste é comum a todas.

Os trabalhadores da Expresso Marco Zero e Santanense receberam apenas o décimo terceiro e salário, mas sem o reajuste. A Sião Tur ainda deve salários de junho a outubro, mas pagou o décimo e o salário de novembro. Já a Capital Morena e Amazontur devem novembro mais o décimo terceiro completo, além de férias de alguns funcionários.

“Não tem desculpa para manterem essa política de atrasar pagamento, férias, décimos, porque pegaram subsídio Federal no valor de R$ 2,7 milhões, que o município de Macapá recebeu e repassou para os empresários, e o mesmo valor para as empresas de transporte estadual pra ajudar no sentido da situação que se encontra o transporte público não só aqui, mas nacionalmente. Está vindo ajuda. E ainda tem o subsídio de um real [R$ 1] aprovado pela Câmara de Vereadores ontem [terça, 20], sob a passagem de ônibus em Macapá”.

A reportagem entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap), mas não obteve resposta.

A Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac) confirmou o repasse de R$ 2,7 milhões às empresas.