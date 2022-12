“Só quero um 2023 feliz com minha família”, diz ambulante que tenta pagar dívidas com rifa

Morador de Santana, Alison ajuda a mãe no sustento da casa, mas sem emprego fixo resolveu vender títulos de capitalização e rifa, tudo pra pagar dívidas e começar o ano bem.

Por ANDRÉ ZUMBI

Com a esperança de pagar as contas e dar um final de ano digno para a filha, um vendedor de título de capitalização, morador do município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá, criou uma campanha nas redes sociais onde oferece rifas a R$ 0,20. O prêmio é de R$ 5 mil.

Alisson Ueslei tem 27 anos. Ele mora do Bairro Remédios 2, na casa da mãe, junto com a mulher e a filha de 3 anos, além de um tio que está com câncer de próstata. Atualmente, toda a renda dele vem da venda de Amapá CAP e bicos.

Em 2021, decidiu arriscar, como muitos amapaenses, e viajou com a mulher e a filha para Joinville (SC). Chegou a arrumar um trabalho e as coisas já estavam melhorando ao ponto de poder ajudar a família aqui no Estado.

Mas, uma doença repentina atingiu seu irmão e logo ele se viu na obrigação de ajudar mais ainda. Acontece que em decorrência desta enfermidade, ele e a mãe acabaram contraindo dívidas que não conseguem pagar.

Ainda em 2021, ele resolveu voltar para Santana com a família, mas o dinheiro era pouco. Então, teve a ideia de transmissões ao vivo em um aplicativo de vídeos onde pedia ajuda para as pessoas para comprar as passagens. Deu certo. Ele conseguiu arrecadar o suficiente para a volta.

Antes de voltar, passou por um perrengue. Teve a casa alugada destelhada porque o administrador do imóvel não repassou o pagamento dos aluguéis para o proprietário e sumiu. Na tentativa de obrigá-los a sair, o dono arrancou as telhas da casa.

“Nosso contrato ainda não tinha expirado e eu não tinha como alugar outro lugar. Ele destelhou a casa. Molhou cama, roupa e objetos nossos. Tivemos que nos desfazer de muitas coisas porque molhou tudo mesmo. Mas com a ajuda de Deus e de muitas pessoas a gente voltou pra Santana”, lembrou.

Já no Amapá, Alisson passou a fazer pequenos serviços até que entrou no ramo de venda de títulos, na esperança de quitar as dívidas da família.

“Muita gente ajudou na época que precisamos, mas, porém, eles foram como uma espécie de agiota, porque estão pedindo o dinheiro de volta com um valor a mais. Eles dizem que não querem passar o natal sem dinheiro”, contou, preocupado, o jovem.

Ele chegou a receber propostas de antigos amigos para entrar na vida do crime.

“Já tive a oportunidade de seguir a vida errada. Quero evoluir, mas sem atrasar a vida de ninguém”, pontuou.

O vendedor disse começou a fazer um curso de designer na universidade Estadual do Amapá (UEAP) em 2013, mas as responsabilidades aumentaram e ele teve que trancar a graduação.

“Eu só quero ter um 2023 feliz com minha família, cara. Porque o que nos atrapalha mais é a falta de dinheiro para pagar as dívidas. Já chegou a faltar gás e estamos com dois talões de energia atrasados. Minha esperança é vender essas rifas e pagar as contas”, finalizou.

