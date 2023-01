Posse de deputados suspeitos de incentivar golpe pode ser suspensa

Uma das postagens feitas por Silvia Waiãpi (PL) no dia da invasão. A parlamentar está na petição apresentada por um grupo de advogados ao STF

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um grupo de advogados solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a suspensão da posse de deputados federais suspeitos de incentivar os atos golpistas e de vandalismo do dia 8 de janeiro, nas sedes dos 3 Poderes. Entre os parlamentares investigados está Silvia Waiãpi (PL-AP). A assessoria de comunicação dela informou que a deputada está tranquila.

Na petição, os advogados se manifestaram pela suspensão da diplomação e instauração de inquérito policial para apuração penal. Além disso, solicitaram que o Ministério Público Eleitoral seja consultado sobre uma possível ação contra os parlamentares.

O ministro pediu um posicionamento da Procuradoria Geral da República (PRG) a respeito do assunto nas próximas 24h.

Dos 11 deputados citados pelo grupo na petição, 9 são do PL, incluindo o campeão de votos de 2022, Nikolas Ferreira (MG). Outros dois deputados são do PRTB e PP.

Veja quem são os deputados citados:

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Marcos Pollon (PL)

Luiz Ovando (PP)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Rafael Tavares (PRTB-MS)

Sargento Rodrigues (PL-MG)

Carlos JOrdy (PL-RJ)

João Henrique Catan (PL-MS)

André Fernandes (PL-CE)

Walber Virgolino (PL-PB)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

No caso de Silvia Waiãpi, ela compartilhou um vídeo e fez outras postagens enaltecendo a invasão. A assessoria de comunicação da parlamentar informou que a deputada está confiante de que a posse ocorrerá e que confia na justiça.

“Ela está calma porque ela não participou, não apoiou e não conclamou ninguém para os eventos em Brasília, estando nesse período no Rio de Janeiro com os filhos e netos. Isso foi um pedido direto do Grupo Prerrogativas, ligado ao Partido dos Trabalhadores, que visa a imediata suspensão da posse de 11 deputados eleitos e diplomados. O ministro agiu conforme manda a lei, passando ao Ministério Público Federal para se manifestar. Ela está tranquila”, comentou o jornalista Jeferson Fassi, assessor de comunicação de Silvia.