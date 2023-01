Procuradores pedem cassação de casal de deputados por crime eleitoral

Kaká (estadual) e Sonize (federal) foram eleitos, mas MP Eleitoral quer a cassação dos mandados

Por SELES NAFES

Além da deputada estadual Edna Auzier (PSD), o Ministério Público Eleitoral ajuizou pedido de cassação do deputado reeleito e atual presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Kaká Barbosa (PL). Na mesma ação, os procuradores também solicitam igual punição para a esposa dele, eleita deputada federal pelo mesmo partido.

De acordo com o processo, as investigações começaram no dia 2 de outubro (1º primeiro turno), a partir da abordagem de um Ônix azul por uma equipe da Polícia Federal, suspeito de estar transportando eleitores.

Dentro do porta-malas do veículo, foi encontrado farto material de campanha de Kaká, Sonize e do então presidente Jair Bolsonaro, todos do PL, além de dados pessoais de eleitores anotados em papel timbrado da Assembleia Legislativa.

O motorista do carro alegou que estava apenas transportando três vizinhos seus do conjunto Macapaba que tinham ido votar, e os estava levando de volta. Durante os depoimentos, dois ocupantes do veículo entraram em contradição e mudaram a versão que apresentaram no dia da abordagem.

Segundo o MP Eleitoral, eles teriam mentido ao afirmar que eram irmãos e vizinhos dos passageiros. Um dos acusados mora no Centro de Macapá, e tem cargo comissionado na Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinf).

O procurador cita os depoimentos dos agentes da PF que afirmaram ter ouvido do próprio motorista que se tratava de transporte de eleitores para a campanha de Kaká e Sonize, e que ele tinha abastecido o carro com tíquetes de gasolina da campanha. Ao final, ainda receberia mais R$ 100 em combustível.

“A exposição dos atos e as circunstâncias em que oram descobertos, ocorridos em 02/10/2022, dia do primeiro turno das eleições de 2022, demonstram que as condutas oram praticadas dentro do período eleitoral, por pessoa que agia por determinação e em benefício dos candidatos representados”, diz o procurador Pablo Beltrand, que assina a ação.

Na semana passada, o Portal SN mostrou que a justiça eleitoral também analisa duas ações que pede a cassação do diploma e a inelegibilidade da deputada reeleita Edna Auzier (PSD).