Senai abre 310 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes

Vagas são destinadas a jovens nas áreas de gastronomia, elétrica, gestão e outras

O Senai do Amapá anunciou a abertura de 310 vagas para cursos profissionalizantes, todos gratuitos. As vagas estão em três editais destinados às cidades de Macapá, Santana e do Vale do Jari, onde ficam os municípios de Laranjal e Vitória do Jari, no sul do Amapá.

Os cursos são nas áreas de gestão, gastronomia, moda e elétrica, para interessados a partir de 16 anos.

Os candidatos, que podem ser inscrever até o dia 16 de fevereiro, precisam estar cursando a partir do 2º ano do ensino médio ou já ter concluído na rede pública. Também é preciso comprovar 60% de aproveitamento nas disciplinas escolares e ter baixa renda.

As inscrições precisam ser feitas nas unidades do Senai. Veja os locais e cursos:

Macapá: Vestuário, Administração e Edificações.

Santana: Eletrotécnica e Administração.

Vale do Jari: Administração e Redes de Computadores.

Na inscrição, é preciso apresentar os documentos pessoais, histórico escolar original e outros documentos que constam no edital.

“Queremos desenvolver a indústria amapaense, por isso, é fundamental oportunizar meios para que o jovem seja capacitado e preparado para buscar oportunidades de emprego”, explica a supervisora de produção do Senai Amapá, Gislaine Baía.