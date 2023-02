Clécio e Randolfe apresentam urgências do Amapá à ministra da Saúde

Encontro ocorreu na capital federal, Brasília (DF), com a ministra Nísia Trindade.

Em busca de investimentos, o governador Clécio Luís (SD), apresentou as necessidades de primeira urgência do Amapá à ministra da Saúde, Nísia Trindade. O encontro, que foi articulado pelo senador do Amapá, Randolfe Rodrigues (Rede), ocorreu na tarde desta quinta-feira (9), em Brasília (DF).

Vários foram os compromissos firmados na reunião, dentre os quais destaca-se o reestabelecimento dos repasses para os leitos de UTI, a habilitação das UPAs, repasses para o SAMU, novos equipamentos para as unidades hospitalares, médicos especialistas por meio do Programa Mais Médicos, uma força-tarefa para zerar filas de cirurgias e o aumento dos tetos de repasses para média e alta complexidade.

“Todos nós fomos enfáticos em mostrar que a saúde do Amapá tem emergência por resoluções”, disse o senador Randolfe.

Na audiência, o governador apontou um diagnóstico detalhado sobre a situação difícil em que a saúde do Estado se encontra.

“Felizmente podemos contar com um governo (Federal) que atende o clamor do povo, e ministra assegurou vai tratar do caso com urgência e atenção especial”, completou o senador.

Também estiveram na reunião os deputados federais, Augusto Pupio e Dorinaldo Malafaia, além dos secretários do Estado Silvana Vedovelli (saúde) e Rodolfo Vale.