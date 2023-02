Cooperativas do Amapá se unem para planejar crescimento do setor

Evento ocorrerá no Auditório da Fecomércio, no Centro de Macapá.

Dirigentes das Cooperativas do Amapá ser reunirão neste sábado (11) para planejar e alinhar ações inovadoras que nortearão o setor neste ano.

O evento ocorrerá a partir de 9h, no Auditório da Fecomércio, no prédio da Avenida Procópio Rola, no Centro de Macapá. Durante toda a programação, haverá exposição dos produtos e serviços das cooperativas.

Organizado pelo Sistema OCB Amapá, o tema deste ano é “O Cooperativismo fazendo a diferença na vida das pessoas”.

Os dirigentes terão um momento de debates através da mesa redonda com a abordagem sobre o tema “Inovação e a criação de riqueza social associada às novas formas de cooperativismo”, onde serão discutidas ideias para o futuro do cooperativismo no Estado.

“É um momento de integração, de inteiração, de debate. Ao final do evento, nós, do Sistema de Cooperativas, saberemos exatamente que rumo tomar durante este ano, pois conheceremos os planos e as necessidades de cada entidade, então poderemos tomar decisões sobre, por exemplo, treinamento, capacitações, cursos, eventos, onde buscar apoio e oportunidades, o tipo de atendimento, entre outros aspectos, tudo isto para que o cooperativismo faça realmente a diferença na vida dos amapaenses, com geração de emprego de renda e contribuição pra a economia”, avalia a presidente do Sistema OCB Amapá, Maria Nascimento.

A programação também contará com a presença do representante do Sistema OCB Nacional, Bruno Vasconcelos, que abordará a interação e os alinhamentos estratégicos entre as unidades estaduais e a unidade nacional.

Outro momento importante será a apresentação da psicóloga Celma Mateus, especialista em Saúde Mental, que ministrará uma a palestra “Saúde mental para os cooperativistas: uma visão transformadora de crescimento e bem-estar”.

Ela é, também, especialista em terapia cognitiva comportamental e certificada em Inteligência Emocional e Social, além de dominar técnicas de encorajamento.