Deputados estaduais e federais são empossados no Amapá

A posse ocorreu pela manhã na Câmara Federal, e a tarde no Senado e Assembleia Legislativa do Estado

Por SELES NAFES

A partir de hoje (1º), o Amapá tem novas bancadas parlamentares em âmbito estadual e federal. Pela manhã, foram empossados em Brasília os novos deputados federais. No período da tarde, é a vez dos deputados estaduais e da única vaga no Senado que estava em disputa no ano passado, conquistada pelo senador reeleito Davi Alcolumbre, líder do União Brasil e ex-presidente do Senado.

Abaixo, veja quem são os novos 8 deputados federais empossados nesta quarta-feira.

Josenildo Abrantes (PDT)

Campeão das eleições de 2022, com 27.112 votos

Auditor fiscal do Estado e ex-secretário de Fazenda do Amapá por 8 anos

Acácio Favacho (MDB)

Ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal iniciando o 2º mandato em Brasília

Professora Goreth

Ex-secretária de Educação do Amapá iniciando o primeiro mandato

Dorinaldo Malafaia (PDT)

Enfermeiro e ex-diretor da SVS durante a pandemia de covid-19

Vinícius Gurgel (PL)

Empresário e deputado iniciando o 4º mandato

Sonize Barbosa (PL)

Empresária e esposa do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Kaká Barbosa

Dr Púpio (MDB)

Médico, especializado em cirurgia plástica

Silvia Waiãpi (PL)

Ex-secretária nacional de Saúde Indígena

Veja quem são os 24 deputados estaduais que serão empossados hoje a tarde, em cerimônia que ainda não havia terminado às 15h40.

Delegado Inácio (PDT), 14.163 votos

Jack JK (Solidariedade) 12.539

Zeneide Costa (Podemos) 11.547

Jesus Pontes (PDT) 11.069

Alliny Serrão (UB) 11.017

Júnior Favacho (MDB) 9.698

Liliane Abreu (PV) 7.202

Kaká Barbosa (PL) 7.453

Diogo Sênior (MDB) 7.072

Pastor Oliveira (Rep) 6.897

Roberto Góes (UB) 6.681

Aldilene Souza (PDT) 6.645

Hildegard Gurgel (UB) 6.527

Jory Oeiras (PP) 6.342

Paulo Nogueira (PT) 6.276

Telma Nery (Cidadania) 5.825

Jaime Peres (PTB) 5.779

Victor Amoras (Rede) 5.225

Edna Auzier (PSD) 5.222

Dayse Marques (Solidariedade) 5.119

Lorran Barreto (PSD) 4.735

Fabrício Furlan (Rede) 4.689

Rayfran Beirão (PROS) 4.154

R Nelson (PL) 3.898