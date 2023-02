Empossada no 2º mandato, Aldilene defende a ‘boa política’

INFORMATIVO DO MANDATO

INFORMATIVO DO MANDATO

Deputada também reforma bancada feminina na Alap

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Reeleita para o 2º mandato, a deputada estadual Aldilene Sousa (PDT) defendeu o diálogo, a transparência e as alianças como ingredientes da “boa política” necessária para a transformação do Estado. A ponderação foi feita ontem (1º), durante a posse dela e de mais 23 parlamentares que cumprirão mandatos pelos próximos quatro anos.

Aldilene foi reeleita com 6.645 votos, reforçando a bancada feminina que já tem Alliny Serrão (UB), Dayse Marques (SD), Edna Auzier (PSD), Liliane Abreu (PV) e Zeneide Costa (Podemos).

Aldilene disse acreditar que o mandato que se inicia é mais importante que o primeiro, por representar a aprovação popular do trabalho realizado nos últimos quatro anos.

Para ela, mais do que nunca é necessário praticar a boa política.

“A transformação que queremos para nosso Amapá só será possível por meio da boa política, da aliança, do diálogo, da boa vontade, respeitando as instituições e, acima de tudo, com transparência e democracia. Não existe outro meio de governar e de trabalhar”, afirmou a deputada.