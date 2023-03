Morre o historiador e jornalista Nilson Montoril

Montoril contribuiu com a memória, jornalismo e cultura do Amapá

Por SELES NAFES

Morreu aos 79 anos, no início da tarde desta terça-feira (28), o jornalista e historiador Nilson Montoril. De acordo com informações apuradas pelo Portal SN, ele teve complicações decorrentes de uma cirurgia cardíaca.

Montoril estava internado na UTI do Hospital São Camilo, onde foi operado no domingo (26) para correção de uma válvula do coração. Hoje, por volta das 9h, o quadro clínico se complicou e ele faleceu por volta das 13h40.

Nilton Montoril nasceu no Pará, em 1944, mas veio para o Amapá ainda criança. Era administrador, jornalista e um apaixonado por história, tema que dominava programas que apresentou em diversas emissoras de rádio, como a Educadora, Difusora e Amazônia FM, onde também participou de transmissões esportivas como comentarista.

Ele também escreveu artigos para jornais, era ativo na Maçonaria e conselheiro do Instituto A Banda. Num blog, ele sempre contava histórias antigas do Amapá.

Há dois anos, lutava contra um câncer quando começou a pandemia de covid-19. A doença levou seu primogênito, o advogado Nilson Montoril Júnior, um golpe devastador para ele a esposa, que tiveram três filhos ao todo.

No ano passado, doente e desgastado ainda pela perda do filho, ele decidiu declinar da presidência da Academia Amapaense de Letras, entidade que conduzia desde 1988. Os membros decidiram torná-lo presidente de honra.

A família ainda não divulgou onde serão realizados o velório e o sepultamento de Nilson Montoril.

O senador Davi Alcolumbre (UB-AP) lamentou a morte de Montoril, considerado por ele “um dos nomes mais expressivos de nossa história. Minha admiração e profundo respeito por tudo que representa para todos nós e minha solidariedade e apoio aos amigos e familiares nesse momento de despedida. Gratidão Mestre; seu nome e seu legado ficarão para sempre na memória do nosso povo”.