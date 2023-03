Queima de arquivo: mecânico que presenciou execução é assassinado

Vítima teria testemunha execução há menos de um mês na mesma região do bairro Novo Horizonte

Por OLHO DE BOTO

O mecânico José Roberto Reis Borges, de 52 anos, foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira (9), na zona norte de Macapá. Os autores do crime são dois homens ainda desconhecidos da polícia. O homicídio ocorreu por volta de 13h15, na Avenida Ramos com a Rua Marabaixo, no bairro Novo Horizonte.

Testemunhas disseram que os atiradores chegaram numa motocicleta já disparando contra a vítima, que ainda tentou correr para trás de uma casa mas logo foi alcançada.

Uma das linhas de investigação é de queima de arquivo. O mecânico teria presenciado uma execução ocorrida no dia 28, em frente a oficina onde trabalhava. Na ocasião, Ricardo dos Santos valente, de 32 anos, passageiro de um carro de aplicativo foi executado com vários tiros de pistola ponto 40 dentro do veículo. Relembre o caso aqui.

Uma das dificuldades encontradas no local pelo delegado César Ávila, da Delegacia de Homicídios, foi a falta de informações que pudessem identificar os criminosos e o veículo em que eles estavam.

“Incrivelmente na hora do crime, ninguém estava, apesar do horário. Entendemos que há o temor das pessoas em colaborar mas de toda forma fica o disque denúncia da Decipe: 99170-4302, que também é Whatsapp. Será preservado o sigilo da fonte e é de fundamental importância para a polícia agir mais rápido”, disse o delegado.

A reportagem apurou que a vítima tinha passagem pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) por lesão corporal leve.