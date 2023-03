Rampa do Açaí recebe ação de organização e preservação ambiental

Ação integrada da Prefeitura de Macapá contou com equipes de diferentes secretarias

Os comerciantes que desenvolvem suas atividades na Rampa do Açaí, na orla de Macapá, receberam uma campanha educativa promovida pela Prefeitura de Macapá. O objetivo da ação foi promover organização, conscientização ambiental e ordenamento da área, além de melhor fluxo no trânsito.

O trabalho de orientação aconteceu na manhã deste sábado (11) e contou com a participação das secretarias municipais de Meio Ambiente (Semam); Habitação e Ordenamento Urbano (Semhou); Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semtradi); Zeladoria Urbana e Guarda Civil Municipal de Macapá (GCMM).

Entre as atividades promovidas, orientações sobre a preservação ambiental às margens do rio Amazonas, cadastro de ambulantes na Secretaria Municipal do Trabalho, planejamento para a instalação de lixeiras ecológicas no local e organização do fluxo de veículos.

Representante dos empreendedores, o autônomo Nilson Nogueira avaliou positivamente a a ação educativa.

“É importante para nós que o poder público esteja presente orientando sobre o cuidado com nosso ambiente de trabalho e o nosso Rio Amazonas que é de fundamental importância para todos que trabalhamos aqui diariamente”, disse.