TJAP tem nova gestão

Cerimônia de Posse dos novos dirigentes para o Biênio 2023/2025 ocorre nesta sexta-feira (3).

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Poder Judiciário do Amapá passará a ter novo comando a partir desta sexta-feira (3). Os desembargadores Adão Carvalho, Mário Mazurek e Jayme Ferreira, serão empossados como presidente, vice-presidente e corregedor-geral do Tribunal de Justiça (TJAP), respectivamente, pelo biênio 2023/2025.

A cerimônia de posse ocorre às 17h, no Auditório do Cartório da 10ª Zona Eleitoral de Macapá, no Bairro Infraero, zona norte de Macapá. A solenidade também terá transmissão ao vivo pelo Canal no YouTube, TV Unifap/TV Justiça AP (canal 1.1).

Os desembargadores Adão Carvalho e Mário Mazurek chegaram ao desembargo por meio da carreira da magistratura amapaense, aprovados no 1º Concurso para provimento de cargo de juiz do TJAP, em outubro de 1991.

Adão Carvalho é natural do Rio de Janeiro e Mário Mazurek nasceu no Rio Grande do Sul. Eles residem e trabalham no Amapá há 32 anos.

Jayme Ferreira é natural de São Paulo. Foi aprovado no 1º concurso para promotor do Ministério Público Estadual do Amapá, empossado em 1991. Ascendeu ao desembargo em fevereiro de 2021, pela regra do quinto constitucional destinada ao Ministério Público do Estado.

Novo presidente

Adão Carvalho, nascido em Petrópolis (Rio de Janeiro), militou em sua carreira de magistrado como juiz titular das Comarcas de Oiapoque, Ferreira Gomes, Laranjal do Jari e Santana até chegar à capital.

Ascendeu, por merecimento, ao cargo de Desembargador em novembro de 2020 e foi indicado Ouvidor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá no biênio 2021/2023, além de Suplente da Corte do Tribunal Regional do Amapá no mesmo período. No mesmo biênio, foi eleito por aclamação para o cargo de Diretor-Geral da Escola Judicial do Amapá.

Vice-Presidente

Mário Mazurek teve carreira de juiz, inicialmente como titular da Comarca de Laranjal do Jari, de outubro de 1991 a maio de 1992, atuou como juiz auxiliar na Comarca de Macapá de maio de 1992 a dezembro de 1993.]

Chegou rápido à capital, titularizado juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Macapá, onde atuou de dezembro de 1993 a dezembro de 2002, e passou a titular da 2ª Vara Cível de Macapá de dezembro de 2002 a novembro de 2018. Assumiu a titularidade do Gabinete 1 da Turma Recursal do Estado do Amapá, cargo que entregou ao tomar posse como desembargador.

Corregedor

Jayme Henrique Ferreira, nascido em Ourinhos (SP), foi aprovado no 1º Concurso Público de Provas e Títulos para o Cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Amapá em 1991.

Nomeado em 1º de novembro de 1994, para o Cargo de Promotor de Justiça de 3º Entrância da Comarca de Macapá, foi designado Promotor de Justiça Titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Macapá. Tornou-se desembargador em 2021, pela regra do quinto constitucional destinada ao Ministério Público do Estado.