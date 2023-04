Com bolsa de até R$ 1,9 mil, seleção de estágio do MPF tem inscrição prorrogada

A seleção oferta 9 vagas para graduação e 1 para pós-graduação, na sede do MPF em Macapá.

Da REDAÇÃO

Continuará aberto até o fim da semana o processo seletivo para 10 vagas de estágio no Ministério Público Federal (MPF), em Macapá. as inscrições encerrariam nesta segunda (10), mas foram prorrogadas até a próxima sexta (14).

Podem concorrer estudantes a 9 vagas de graduação e 1 de pós-graduação em Direito. As oportunidades são para estagiar em gabinetes de procuradores da República que atuam na fiscalização das leis e nas áreas cível, criminal e eleitoral.

As inscrições podem ser feitas NESTE LINK.

A prorrogação das inscrições não altera o período de confirmação das inscrições, que inicia nesta terça (11) e prossegue até 20 de abril. O procedimento é necessário porque as inscrições só serão efetivadas se os estudantes apresentarem os documentos exigidos no edital.

Pela jornada semanal de 20 horas, sendo 4 horas diárias, o estudante de pós-graduação será remunerado com bolsa de R$ 1,95 mil e o de graduação, de R$ 976.

Também há auxílio-transporte de R$ 11 por dia de estagiado, além de recesso remunerado de 30 dias (a cada ano de estágio) e seguro contra acidentes de trabalho.

As provas estão previstas para 30 de abril. Serão 40 questões objetivas e duas subjetivas. O local de realização das provas presenciais será definido e divulgado, até 24 de abril, no site da instituição. Serão atividades dos estagiários auxiliar no estudo de peças processuais, desenvolver pesquisas jurisprudenciais, doutrinárias e de legislação, colaborar na elaboração de documentos internos, entre outras.