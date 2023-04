Em Londres, Davi debate setor produtivo e confiança de investidores no Brasil

Evento é organizado pelo ex-governador de SP, João Dória

Começa nesta quinta-feira (20), em Londres, o Lide Brazil Conference, evento promovido pelo ex-governador de São Paulo, João Dória. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP) participa do encontro com lideranças e dezenas de empresários.

O encontro debaterá meio ambiente, desenvolvimento econômico e social, além das perspectivas de ambiente de negócio e confiança de investidores.

Além de Davi, a conferência reúne governadores, embaixadores e lideranças políticas como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). No total, cerca de 250 empresários e banqueiros também participam dos painéis.

“O encontro é uma oportunidade única e de extrema importância para debater assuntos relevantes para o Brasil, para o setor produtivo, para a geração de emprego, enfim, para o desenvolvimento do país. São centenas de nomes de expressão, nos segmentos empresarial e público, para discutir os acertos e desafios socioeconômicos do nosso país”, avalia o senador do Amapá.

É a primeira vez que o evento ocorre em Londres. como Nova York e Lisboa já sediaram o Lide Brazil. Em Londres, o encontro tem o apoio da Lide UK e da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil.