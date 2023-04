Foragido que planejava roubos de dentro do Iapen morre em tiroteio com a Força Tática

O confronto ocorreu numa região periférica do Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ex-detento que respondia por vários crimes, entre homicídio, roubo, furto e recepção, morreu baleado durante uma intervenção do Batalhão de Força Tática da PM do Amapá, nesta quarta-feira (19). O confronto ocorreu numa região periférica do Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Cássio Henrique Matos da Silva, de 34 anos, estava com a prisão decretada pela Justiça e era considerado foragido.

Ao ser localizado, o criminoso teria efetuado disparos contra os policiais. Houve revide e ele acabou atingido, dentro de uma casa localizada às margens da Passarela Armando Oliveira Pontes. O Samu compareceu ao local e confirmou o óbito.

De acordo com apurações da polícia, o criminoso já havia cumprido pena no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Era de dentro da cadeia, dando nome falso às vítimas e se passando até por policial, que ele planejava e ordenava roubos, principalmente de objetos oferecidos em grupos de compra e venda na internet.

Segundo a polícia, foi de lá que Cássio Henrique planejou um roubo de uma embarcação avaliada em R$ 7 mil, ocorrido no dia 12 de outubro de 2019, em Mazagão a 35 km de Macapá. O crime foi esquematizado pelo detento e executado por dois comparsas que estavam soltos – eles foram presos após o crime.

Cássio Henrique viu o anúncio da venda da embarcação na internet por um celular de dentro da cadeia. Ele então fez contato e disse que mandaria dois funcionários – os dois comparsas – para avaliar o produto. Se passando por funcionários do comprador, eles pediram para ver a embarcação em uso e, no meio do Rio beija Flor, anunciaram o assalto.

Eles fizeram a vítima pular da embarcação e fugiram, em seguida, roubaram o motor e abandonaram o casco às margens do rio. O motor não foi recuperado até hoje.