Suspeitas são presas em cativeiro onde homem foi torturado e morto

Crime ocorreu na noite de domingo (17), em uma casa na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Duas mulheres foram presas no início desta noite de terça-feira (18), suspeitas de participação no assassinato de um homem achado morto com uma corda e perfurações no pescoço, na última segunda-feira (17). A vítima, que caiu em uma emboscada, foi identificada.

As acusadas foram surpreendidas no local do crime pela força de segurança formada por agentes da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com apoio do Grupo Tático Aéreo (GTA). A reportagem do Portal SelesNafes.com acompanhou a ação policial com exclusividade.

Segundo as investigações, as suspeitas Andressa de Cássia Souza Farias, de 24 anos, e Geisele Moraes Soares, de 30 anos, teriam atraído Clean Barbosa Nunes, o Menorzinho, de 19 anos, até a casa onde teria sido morto por integrantes de uma facção rival a dele.

As duas mulheres foram presas na residência para onde ele foi atraído, com um convite para beber. Foi lá que o crime teria ocorrido. O imóvel fica na Avenida Clodóvil Coelho, no Bairro Buritizal, vizinho ao Bairro Nova Esperança, onde o corpo foi encontrado ao amanhecer de segunda-feira.

A polícia confirmou que foi em dos cômodos dessa casa que foi gravado o vídeo que circulou em grupos de conversação pela internet, no qual os supostos matadores filmaram a vítima sendo interrogada.

Os assassinos, segundo a polícia, eram três. Eles chegaram ao local somente depois que Clean já estava dentro. Depois de render a vítima, eles começaram a filmar o interrogatório. Perguntaram a qual facção ela pertencia, como era conhecida na organização criminosa e onde morava. Depois disso isso, segundo a polícia, Clean foi torturado, asfixiado com a corda enquanto era golpeado com uma faca.

Em seguida, com a corda ao pescoço, o corpo foi arrastado pela Vila Miséria – área de pontes atrás da Feira do Produtor – até a Rua Secundino Campos, onde foi desovado.

A Polícia Científica foi acionada e peritos acharam vários vestígios de sangue em compartimentos da casa. Eles coletaram provas no local.

As duas suspeitas foram levadas para a sede da Delegacia de Homicídios para serem interrogadas.