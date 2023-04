Suspeito de torturar e matar rival morre em troca de tiros com a Força Tática

Confronto ocorreu na mesma passarela onde o rival morto foi encontrado, no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem ainda não identificado, suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no início da manhã de domingo (16), na 17 Avenida do Bairro Congós, foi morto na madrugada desta segunda-feira (17), ao abrir fogo contra uma patrulha do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar do Amapá.

De acordo com os policiais, o suspeito estava na principal passarela da 17ª avenida, na mesma passarela onde Raylson Guimarães Cavalcante, de 25 anos, foi amarrado, torturado e morto com 10 facadas e 2 tiros na cabeça por integrantes de uma organização criminosa.

O oficial responsável pela ocorrência relatou que os policiais averiguavam uma denúncia de tiroteio entre criminosos rivais, na mesma região em que Rayson tinha sido executado, na noite anterior. Segundo a polícia, moradores forma expulsos de suas casas por ordem dos autores do crime.

Na chegada ao local, os militares disseram que avistaram um indivíduo armado, que correu e se abrigou em uma residência próxima. De lá, abriu fogo contra a patrulha e foi morto na troca de tiros.

Próximo ao corpo foram encontrados um colete balístico e várias munições, além de arma que ele teria usado contra os policiais.