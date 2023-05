Rompimentos e emaranhados de cabos geram transtornos em Macapá

Nas principais ruas do Centro de Macapá, os cabos estão quase encostados no chão.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

O uso compartilhado de postes por empresas de energia e de telecomunicação tem feito a paisagem da cidade de Macapá mudar – para pior.

Recentemente, o panorama ficou ainda mais ‘poluído’ por conta da troca de postes pela concessionaria de energia elétrica, a CEA Equatorial. Com o serviço feito sem sintonia entre as companhias, os fios de fibra ótica ficam distendidos e o serviço de internet é até interrompido, como mostrou o Portal SN.com em matéria publicada no dia 21 de abril.

O problema continua. Em alguns pontos da cidade, os cabos de fibra óptica estão muito baixos, estirados, o que atrapalha a passagem e preocupa pedestres. É o caso da rede de comunicação na Rua São José, no perímetro do Mercado Central, Centro da capital, onde os cabos estão próximos ao chão. Isso vem atrapalhando o transito dos pedestres e causando insegurança.

Dona Ívina de Amaral, de 54 anos, transita diariamente pelo local para ir ao trabalho. Ela tem um ponto de vendas dentro do Mercado Central, onde comercializa marmitas e diz que já fica com medo de um cabo cair sobre ela.

“Fico com medo de levar um choque, né. Vai saber. Eles tinham que dar um jeito de melhorar isso. Além de trazer risco pra gente, a cidade fica feia”, protestou a comerciante.

Em outro ponto da cidade onde os postes foram trocados, no Bairro Jardim Marco Zero, a situação é ainda pior. Os emaranhados de fios que ficaram caídos precisam ser afastados pelos moradores se quiserem entrar ou sair de uma passagem com entrada na Avenida Ivaldo Veras, do outro lado da Cidade do Samba. Um dos moradores filmou a situação. Veja:

Os cabos aos quais ela se refere são de telecomunicação e não de energia elétrica. A Resolução Normativa n⁰ 797/2017 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) trata do uso compartilhado de postes, tanto por parte das empresas de gás, energia elétrica, quanto pelas empresas de tecnologia e telecomunicação.

No entanto, em 2022, o próprio órgão regulador lançou uma consulta pública, que propunha mudanças na RN. Atualmente, as empresas de telecomunicação continuam tendo permissão das concessionárias de energia para o uso das estruturas e pagam por esse uso, conforme o número de pontos que utilizam. Mas, elas pagam um valor por isso.

A CEA Equatorial informou, por meio de nota, que está realizando tratativas junto às empresas de telefonia e internet no Amapá, acerca do processo de retirada da fiação em pontos da área urbana de Macapá.

A Companhia afirmou que busca melhorar a relação quanto à comunicação prévia às empresas das ações de manutenção e melhorias na rede elétrica, evitando assim, impactos no funcionamento dos serviços de dados.