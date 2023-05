SUS chama profissionais de saúde parar auxiliar Amapá na luta contra síndromes gripais

O trabalho é voluntário, mas o SUS custeará o deslocamento. Estado decretou situação de emergência de saúde pública.

A Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) que está no Amapá auxiliando o Estado contra o atual surto de síndromes gripais, abriu um chamado para profissionais de todo o país que queiram somar esforços no atendimento à população, sobretudo as crianças, que têm sido as principais vítimas – 3 morreram e mais de 30 estão intubadas.

O trabalho é voluntário, mas o Ministério da Saúde custeará as passagens aéreas para deslocamento dos profissionais e solicitará formalmente a liberação para gestores imediatos.

Podem se inscrever pediatras, médicos intensivistas pediátricos, enfermeiros e fisioterapeutas intensivistas.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

No dia 13, o governador Clécio Luís decretou situação de emergência de saúde pública no estado e adotou medidas emergenciais para conter os casos, como aumento de 80% do número de leitos pediátricos, passando de 85 para 155 em menos de uma semana.

O maior fluxo de atendimento tem se concentrado no Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), que teve ampliação de 32 leitos clínicos. Também de forma emergencial, foram instalados 4 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, ampliando de 20 para 24 a capacidade.

O Governo do Estado garantiu, ainda, 30 vagas em um hospital particular no município de Santana para atender mais pacientes. Mesmo com o reforço, o Estado precisa de mais profissionais para atender a alta demanda.

As síndromes gripais são causadas pelos vírus Influenza A e B, além do Vírus Sincicinal Respiratório (VSR), que infeccionam o trato respiratório inferior de bebês e provocam doenças agudas como a bronquiolite, que dificulta a chegada do oxigênio aos pulmões.