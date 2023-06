Davi marca sabatina de Zanin

Presidente da CCJ marcou para o dia 21 a presença de Zanin para ser questionado pelos membros da CCJ

Por SELES NAFES

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP), marcou a sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF). Será no dia 21 de junho.

Advogado de Lula (PT) nos processos da Lava-Jato, Zanin foi indicado pelo presidente para a vaga que era de Ricardo Lewandoski, que se aposentou. A indicação foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 1º.

Nesta segunda-feira (12), Davi Alcolumbre e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), receberam Zanin para uma reunião na residência oficial da presidência do Senado, e anunciaram a data da sabatina.

Se for aprovado na CCJ, o nome do advogado ainda precisará ser votado em plenário e aprovado por maioria simples entre os 81 senadores.

Dependendo da duração da sabatina, o nome poderá seguir para o plenário ainda no mesmo dia.