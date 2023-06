Imagens confirmam que Sarraf nem tentou chegar na balsa

Vídeo confirma que empresário dirigiu direto em direção ao rio Jari

Por SELES NAFES

Um vídeo de segurança de um estabelecimento que fica a menos de 100 metros do local onde morreram o empresário Ney Sarraf, de 71 anos, e a esposa dele, Joelma Mercês, 33 anos, fortalecem a tese que predomina nas investigações: a de homicídio seguido de suicídio.

As imagens revelam a hora exata em que a picape L-200 passa: 19h35 de domingo (11), no município de Laranjal do Jari, sul do Amapá. Momentos antes, segundo testemunhas, o casal estava num bar e teria iniciado uma discussão antes de entrar no carro.

Logo em seguida, a picape passa ao lado da câmera e 9 segundos depois e mergulha no rio Jari, no porto de balsas que fazem a travessia para Monte Dourado (PA). O carro não estava em alta velocidade, mas testemunhas afirmam que o motorista teria acelerado instantes antes de bater nas águas do Jari.

Mais cedo, o delegado Romie Bradley, que investiga o caso, revelou ao Portal SN ter encontrado uma câmera interna que pode ter filmado tudo o que ocorreu na cabine do veículo.

O Portal SN também apurou que a tripulação da balsa chegou a ver o empresário vivo dentro do carro, e pediu que ele saísse do veículo. Em vez disso, Sarraf teria preferido suspender o vidro elétrico da porta e aguardado que o veículo afundasse por completo.

O corpo de Joelma foi resgatado por volta da 1h da madrugada desta segunda-feira, preso dentro do carro que foi içado. O corpo de Sarraf foi encontrado a uma profundidade de cinco metros, por volta do meio dia de hoje, por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Ainda pela manhã houve um desdobramento inusitado. Investigadores apreenderam quatro armas de fogo na residência do empresário. Uma delas seria da Polícia Civil do estado de São Paulo.