No Amapá, 45% das casas usam poço

Por ANDRÉ SILVA

Em 2022, 45% das casas amapaenses eram abastecidas por poços e cacimbas, apontou resultado de uma pesquisa do IBGE divulgado nesta segunda (26).

Naquele ano 123 mil domicílios foram pesquisados pelo órgão estatístico e desses, 50,4% recebiam água do sistema de abastecimento da Companhia de Agua e Esgoto do Amapá (Caesa).

Em relação à rede de esgoto a pesquisa visitou 244 mil domicilio dos quais 21% ou seja, 51mil deles, eram ligadas a rede de esgoto da companhia. Já o número de domicílios com fossa séptica não conectada à rede de esgoto eram 78 mil (32%).

Mas o número elevado está nos domicílios não conectados ao sistema e que tem outro tipo de esgotamento sanitário. Eles correspondem a 115 mil, ou seja 47,3% do total.

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA), que opera no estado desde 2022, disse, em nota, que a empresa tem conhecimento da realidade apresentada e desde que assumiu as operações se empenhada para mudar este cenário em menor tempo possível.

A empresa disse que já investiu mais de R$ 100 milhões em seus primeiros meses de atuação.

“Com este recurso, grandes obras estruturantes estão em andamento, como a reforma da Estação de Tratamento de Esgoto de Macapá e a modernização das unidades de Estação de Tratamento de Água de Macapá e Captação de Água do Rio Amazonas, que estão em fase de finalização. Além disso, diversas outras frentes de trabalho avançam na capital e nos demais munícipios do estado”, respondeu.

Outros dados

A pesquisa ainda revelou sobre a coleta de lixo, transportes e se esses domicílios tinham geladeira e TV e que tipo de domicilio eram.

Na coleta de lixo, apontou que 75,9% dos domicílios contavam com esse tipo de serviço quanto que 17,7% a coleta era feita por caçamba. 4,5% queimavam os resíduos em suas propriedades.

Já em relação aos transportes, mostrou que 31% dos domicílios tinham automóveis, enquanto que em 15,5% utilizavam motocicleta. A presença de geladeira era estimada em 97,8% dos domicílios, enquanto a máquina de lavar roupa estava presente em 81,9%.

Do total de 244 mil domicílios pesquisados, 10,5% eram apartamentos e 89,4% eram casas. Dentre todos os domicílios, 79,3% eram estavam totalmente quitados.