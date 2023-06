Sogra, filha e genro são presos após tentarem roubar e matar idoso

Caso ocorreu no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Uma família foi presa acusada de tentar roubar e matar um idoso de 74 anos, que foi esfaqueado ao tentar gritar por socorro. O vaso ocorreu no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

De acordo com o delegado Átila Rodrigues, da Polícia Civil do Amapá, na terça-feira (6), já na madrugada, a vítima deu entrada no Hospital Estadual de Oiapoque, vítima de golpes de faca.

Avisada, a equipe do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), foi à unidade de saúde no dia seguinte e, horas após a cirurgia, a vítima conseguiu falar.

O idoso contou aos investigadores que na noite anterior recebeu uma ligação da mulher com quem tem um relacionamento amoroso. Ela pediu para que ele a acompanhasse ao hospital, alegando que estava se sentindo mal.

O idoso foi a casa da mulher e, lá, foi informado que ela teria saído com a filha adolescente e com o genro, namorado da menor de idade. Em seguida, ele foi ao hospital, mas ficou sabendo que ela também não teria dado entrada lá.

Ao retornar para casa, por volta das 23h, a vítima abriu o portão e foi surpreendida por um homem, que pôs a mão em sua boca, tentando impedir que ela gritasse. O idoso reagiu, e no momento em que tentou se desvencilhar, foi esfaqueado por duas mulheres que acompanhavam o suspeito.

Mesmo ferido, conseguiu gritar por ajuda, foi quando os criminosos correram e ele os reconheceu: era sua namorada, a filha adolescente e o genro dela. O idoso foi socorrido pelos vizinhos e levado ao hospital. Eles fotografaram a cena do crime.

Após o relato, os policiais saíram em diligência e conseguiram localizar e prender, ainda em flagrante, os três acusados.

“O homem tem 46 anos, a mulher tem 36 anos, foram presos pela prática dos crimes de latrocínio tentado e corrupção de menores. A adolescente foi apreendida em flagrante pela prática de ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado”, explicou o delegado Átila.

Segundo ele, os suspeitos negaram as acusações, mas apresentaram versões diferentes de onde estavam no momento dos fatos.

Os dois adultos foram encaminhados à audiência de custódia e a adolescente será encaminhada à internação de custódia provisória, conforme decisão da Justiça. Os nomes não foram divulgados pelas autoridades.