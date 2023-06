Traficante usava peixaria para vender maconha, diz polícia

Movimentação no restaurante fechado chamou a atenção dos policiais que monitoravam o suspeito

Por LEONARDO MELO

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Civil no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, acusado de tráfico de drogas. De acordo com os delegados que investigam o esquema, o criminoso usava uma peixaria da cidade como fachada para vender os entorpecentes e fazer a distribuição.

No momento da prisão, na manhã desta quinta-feira (1º), os policiais da 1ª DP apreenderam 1 quilo de maconha. A investigação é conduzida pelos delegados Romie Bradley e Juliano Uzueli.

De acordo com o delegado Romie, o criminoso estava sendo monitorado há algumas semanas sob a suspeita de atuar na distribuição de drogas no Vale do Jari, região que compreende os municípios de Laranjal e Vitória do Jari (AP), além de Almeirim (PA).

Denúncias anônimas ajudaram a equipe a identificar o carro usado na distribuição da droga.

“Nesse momento solicitei que os agentes fizessem monitoramento do suspeito, a qual mostrou resultados exitosos, no qual foi possível constatar que a distribuição das drogas estaria ocorrendo em uma peixaria de Laranjal do Jari, justamente pelo local não levantar suspeita”, explicou o delegado.

O carro foi visto entrando na peixaria mesmo com o local fechado, o que levantou a desconfiança dos investigadores que monitoravam.

No restaurante, os policiais encontraram um quilo de maconha, além de dinheiro. O criminoso, que não teve o nome divulgado, foi levado para a delegacia e será encaminhado para audiência de custódia.

Os delegados Romie e Juliano estão divulgando o número 96 99132-4858 para denúncias da população.