Acusado de degolar e jogar corpo em rio é preso pelo Bope

Efrain da Silva Palheta, de 22 anos, foi capturado no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares da Rotam/Bope prenderam, nesta tarde de quarta-feira (26), um dos suspeitos de participação na morte de Lohan Brendo de Oliveira Silva, conhecido como Lorranzinho, de 22 anos, cujo corpo foi encontrado ontem em Macapá. Efrain da Silva Palheta, também de 22 anos, foi capturado no Bairro Novo Buritizal, na zona sul da capital.

O cadáver de Lorranzinho foi encontrado boiando no Igarapé da Gruta do Zerão, no Bairro Universidade, zona sul de Macapá. Ele foi degolado e recebeu facadas no peito e rosto. Quando encontrado por um caseiro e sua família que se deslocavam de canoa, o corpo estava envolto em uma lona plástica.

De acordo com o tenente Eliatan, da Rotam, uma denúncia anônima levou os militares até Efrain, que estava em uma casa em uma área de pontes da Avenida Violeta Mont’alverne, bairro Novo Buritizal.

Ao avistar os policiais, o suspeito ignorou a voz de parada e entrou na residência, mas logo foi alcançado em um dos cômodos. No local, a polícia apreendeu dinheiro, crack, cocaína, balanças de precisão, caderno de anotações de vendas de drogas, celulares e duas facas que podem ter sido usadas no assassinato de Lorranzinho.

Os militares levaram o material apreendido e o suspeito à Delegacia de Homicídios, no Ciosp do Conjunto Macapaba. Lá, Efrain confirmou sua participação no crime, que teria sido cometido por outros membros da mesma facção, à qual tanto os acusados ​​quanto a vítima acomodavam.

Motivação

Em seu depoimento ao delegado Ederson Martel, da Homicídios, Efrain confessou ser o autor das facadas que mataram Lorranzinho, mas atribuiu a ocultação do cadáver de outros envolvidos, agindo sob ordens de uma liderança da organização criminosa.

Segundo ele, Lorranzinho estava devendo cerca de R$ 4 mil em dívidas de drogas à facção, o que teria sido o principal motivo para o assassinato.

O próprio autor das facadas afirmou que a vítima lhe devia cerca de R$ 3 mil em drogas e, segundo o delegado Martel, Lorranzinho costumava pegar drogas para revender, mas não vendia e consumia para si mesmo, o que resultava em dívidas não pagas.

Lorranzinho foi atraído para uma emboscada na mesma área da ponte onde Efrain foi capturado, após ser convidado para beber e consumir drogas.

No local, foi imobilizado, espancado, torturado e morto por cinco faccionados, incluindo o filho do criminoso que ordenou o “serviço”.

A violência durou toda a madrugada, e ao amanhecer, os criminosos levaram o corpo amarrado em uma lona e um saco pretos em uma picape até a Gruta, onde o desovaram no rio. A polícia está investigando o veículo e seu proprietário.