Bope prende condenado a 70 anos por estupros e roubos

“Bocage”, de 40 anos, estava sendo procurado pela justiça por condenação em 16 processos

Por OLHO DE BOTO

Militares do Batalhão de Operações Especiais da PM do Amapá (Bope) capturaram um criminoso que possui sentenças condenatórias que, somadas as penas, ultrapassam 70 anos. A prisão ocorreu neste sábado (1º), no bairro Alvorada, na zona oeste de Macapá.

Mayco Wanderson da Silva Jardim, o “Bocage”, de 40 anos, seguia de bicicleta pela Rodovia Duca Serra, nas proximidades do quartel do Exército Brasileiro, quando foi parado pela equipe de Rondas Ostensivas Tática Motorizada, a Rotam.

Durante a abordagem, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão contra Bocage, e que ele possuía uma extensa ficha criminal, com pelo menos 16 processos, a maioria por estupro, roubo e furto. Só estupros foram 4.

Os policiais também confirmaram que Bocage tinha sido condenado pela Justiça do Amapá e que já havia cumprido mais de 10 anos de reclusão no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Ele foi colocado em prisão domiciliar durante a pandemia de covid-19, quando presos com comorbidade receberam o benefício de não ficar dentro do ambiente prisional.

No caso de Bocage, somente agora ele retornará para o Iapen.