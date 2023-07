Com 6 km, Corrida de São Tiago retorna com força

Esta é a 4ª edição da disputa que faz parte do calendário anual das corridas de rua do Amapá

Por JONHWENE SILVA/De Mazagão

Neste domingo (23), como parte da programação esportiva de Mazagão, município acerca de 57 km de Macapá, ocorreu a Corrida de São Tiago. O evento contou com um bom número de adeptos da modalidade, cerca de 500 corredores, e foi realizado na comunidade de Mazagão Velho.

Com 6 km, a Corrida de São Tiago teve sua primeira prova em 2017 e foi até a 2019. Com a pandemia, precisou ser interrompida. Em 2023 a prova chega na sua 4ª edição e já faz parte do calendário oficial das corridas de rua do Amapá. Os participantes tiveram como premiações troféus e medalhas e o vencedor foi o atleta Denis Sobral.

“Estou feliz por ter ficado em primeiro lugar. É uma prova rápida que exige muito do corpo. Mas, graças a Deus deu tudo certo e consegui concluir bem rápido”, disse.

Além dos corredores inscritos de maneira oficial, centenas de atletas da chamada “pipoca”, aproveitam para deixar as atividades físicas em dia. A prova é organizada pelo Governo do Estado e por Marcel Oliveira, que explicou que a ideia é aumentar o quantitativo de vagas nos próximos anos.

“Em virtude da pandemia, tivemos que parar a prova. Este ano fora quinhentas vagas que esgotaram em cinco minutos. Isso demonstra que além das nossas ações religiosas, temos também esporte”, afirmou.

O vice-governador do Estado, Teles Júnior, aprovou a inserção da corrida no calendário anual de eventos oficiais da Festa de São Tiago.

“É uma prova que está na sua quarta edição e atrai centenas de corredores. Isso movimenta a cidade e gera receitas também para o município mazaganense. Além disso, é mais um atrativo para a festividade de São Tiago”, finalizou.