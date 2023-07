Corpo degolado e enrolado em lona é achado boiando em igarapé

Crime foi registrado na Gruta do bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (25), na Gruta do bairro Zerão, na zona sul de Macapá. A vítima foi degolada e jogada no igarapé.

O corpo estava amarrado e envolto a uma lona plástica quando foi achado, por volta de 12h50, por um caseiro da região, que costuma ser frequentada por populares que tomam banho e fazem lazer no local.

O trabalhador contou que passava de canoa pelo local, e ao avistar o ‘embrulho’ boiando, puxou para às margens do igarapé e informou o caso à Polícia Militar. Depois disso, a perícia foi acionada e a Delegacia de Homicídios assumiu as investigações.

Além de um grande golpe no pescoço, a vítima tinha perfurações de faca na região do peito e, pelo estágio de conservação do corpo, a Polícia Científica estima que a morte ocorreu recentemente e em outro lugar.

Por volta de 17h, a vítima foi identificada como Lohan Brendo de Oliveira da Silva, o Lorranzinho, de 22 anos. Morador do bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá, ele foi identificado pelas tatuagens e fotos de arquivo da polícia. Segundo a PM, ele era membro de uma facção.

O delegado Ederson Martel trata o caso como homicídio, mas a motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.

“Ao que tudo indica, ele foi vítima de facadas: uma facada grande no pescoço que chegou a degolá-lo, umas perfurações na região do peito, e ele estava amarrado. Então, preliminarmente, a gente acredita que ele não foi morto no local. E aqui foi só a desova. Pelas características do corpo, ele está aqui há pouco tempo”, analisou o delegado.

Nenhum objeto foi encontrado com Lorranzinho.