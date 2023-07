MPF e Iphan querem fim de shows nacionais entre Mercado Central e Fortaleza

Show de Joelma em fevereiro: Iphan alega que monumento precisa ser preservado e citou problemas em shows grandes. Foto: PMM/Divulgação

O Ministério Público Federal do Amapá (MPF) recomendou, nesta quarta-feira (5), que seja alterado o local de realização dos shows de grande porte na área entre o Mercado Central e a Fortaleza São José de Macapá. Foi durante reunião solicitada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan), com representantes da prefeitura.

O arquiteto Rodrigo Machado, do Iphan, citou como exemplo problemas gerados pelo show da cantora Joelma, que ocorreu no mesmo espaço, e foi organizado pela prefeitura em comemoração ao aniversário de Macapá.

“Observamos pessoas escalando a muralha da Fortaleza, jogando lixo em locais inapropriados e também fazendo necessidades fisiológicas. Nesse show do Wesley Safadão (Macapá Verão), a estimativa é que venham mais pessoas. Então, daí a nossa preocupação com a segurança delas e com a preservação da Fortaleza”, argumentou.

Segundo ele, as estruturas seculares da Fortaleza têm “determinada delicadeza” a ser protegida.

“A proposta do Iphan é que esses eventos sejam remanejados para locais melhores, pois lá tem pouca área de escape e desníveis acentuados próximo ao fosso seco. Já o anfiteatro da Fortaleza é apropriado para esse tipo de evento, porque o palco se posiciona aos pés da muralha e o público fica de frente para a Fortaleza e não ao contrário, como vai acontecer nesse evento,”, declarou.

Rodrigo Machado reforçou que o Iphan não é contra todos os eventos entre o Mercado e a Fortaleza.

“O Iphan é a favor de eventos naquele local como o ‘Samba no Mercado Central’. Mas eventos com muitas pessoas ocasionam riscos à Fortaleza e a elas mesmas”, justificou.

Para o procurador da República Sadi Flores, a reunião procurou promover diálogo com o poder público.

“Então, a nossa ideia é recomendar ao poder público que siga as diretrizes de uso recomendadas pelo Iphan em relação a utilização da Fortaleza de modo que possa contemplar a preservação do patrimônio público e a segurança das pessoas”, afirmou.

De acordo com o MPF, até o fim da reunião, o município não garantiu que haveria qualquer mudança em relação ao local de realização dos shows. A reunião foi fechada, e foi permitido registro apenas no início do encontro.

O Portal SN não conseguiu ouvir o diretor da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), Olavo Almeida.