Paraná Pesquisas: Clécio têm quase 60% de aprovação na capital

Governador no lançamento da obra que vai construir o Centro de Radiologia do Amapá: Instituto divulgou levantamento feito entre os dias 13 e 16 de julho

Por SELES NAFES

Além da gestão do prefeito da capital, Dr Furlan (Podemos), o Instituto Paraná Pesquisas também divulgou nesta terça-feira (18) a pesquisa que avalia a gestão do governador Clécio Luís (SD). Quase 60% dos entrevistados responderam que aprovam.

Veja abaixo o resultado:

O percentual é superior aos 53,69% que elegeram Clécio governador em primeiro turno contra Jaime Nunes (PSD), em outubro do ano passado.

O governador completou sete meses de mandato em julho, numa fase marcada pela concentração de esforços na saúde, educação e segurança pública, onde foram feitos os maiores investimentos em obras e convocação de concursados.

Além da revitalização do antigo HE, do avanço no PAI e Hcal, Clécio lançou o edital para a construção do novo Hospital de Emergência, que conta com indicação de R$ 153 milhões da bancada federal articulados pelo senador Davi Alcolumbre (UB).

Lula

O instituto, que ouviu 711 eleitores entre os dias 13 e 16 de julho, também perguntou sobre a gestão do presidente Lula (PT). Mais da metade dos eleitores responderam que aprovação a gestão do petista.

O resultado tem 3,7% de margem de erro, segundo informou a empresa. Além de Macapá, outras 15 capitais foram pesquisadas.