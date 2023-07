Perito avaliará terreno e indenização a Jaime Nunes

Jaime e Estado divergem sobre real valor do terreno

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um perito foi designado para avaliar o terreno que está no centro de uma ação ajuizada pelo ex-vice-governador do Amapá e empresário, Jaime Nunes (PSD). Ele questiona o valor da indenização proposta pelo Estado, que seria menos da metade do que realmente vale a área.

O terreno de 4 hectares foi cortado pela Rodovia Norte-Sul. O Estado fez a desapropriação de parte da área, e fixou o valor de R$ 1,2 milhão como indenização. Jaime Nunes afirma que a área vale no mínimo R$ 4,2 milhões.

O juiz Diogo Sobral, da 4ª Vara Cível de Macapá, designou um arquiteto para fazer a avaliação e responder a algumas questões, como o tamanho exato da área, localização, se a área remanescente ainda poderá ser explorada economicamente e qual o valor que foi usado como referência para o cálculo de IPTU.

Tanto o Estado como o empresário têm 15 dias de prazo para contestar o nome do arquiteto, ou indicar assistentes para acompanhar o levantamento pericial.