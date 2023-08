40 anos depois, Hospital de Santana recebe 1º tomógrafo

Depois de treinamentos e testes, expectativa é de que o aparelho entre em atividade até o fim de setembro

Compartilhamentos

Da Redação

Parece um absurdo, mas é verdade. Pela primeira vez em 40 anos, o único hospital público do segundo município mais populoso do Amapá, Santana (a 17 km de Macapá), está recebendo um tomógrafo. O governo do Estado anunciou investimento de R$ 1,4 milhão no aparelho e outros R$ 250 mil na construção de salas para operacionalizar o equipamento.

A sala de exame, onde o aparelho está sendo instalado, recebeu uma porta blindada com chumbo para isolar a radiação. Uma subestação elétrica foi construída para garantir a estabilidade da rede de energia elétrica no hospital para não atrapalhar o funcionamento do aparelho.

“A aquisição deste terceiro tomógrafo representa mais um ganho para a saúde pública. Precisamos comemorar essas pequenas, mas significativas vitórias para o Amapá. Sabemos que ainda falta muito para garantir um atendimento digno à população amapaense, mas a nova gestão, em menos de 8 meses, segue avançando”, avaliou a secretária de Saúde do Amapá, Silvana Vedovelli.

O tomógrafo, que pesa 1,5 tonelada, produz um dos mais importantes exames de imagem para diagnóstico. Na rede pública, apenas o HE de Macapá e o Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal) possuem aparelhos semelhantes.

O tomógrafo de Santana está sendo montado e passará por testes paralelamente ao treinamento da equipe do hospital. A previsão é de que o tomógrafo entre em funcionamento até o fim de setembro.

“Estávamos há anos esperando a oportunidade de ter esse equipamento em Santana para atender a comunidade que tem dificuldade para se locomover até Macapá em busca do exame. Com certeza, esse é um ganho para toda a população santanense e para o estado”, comemorou o tecnólogo e responsável pelo Setor de Radiologia do Hospital de Santana, Cristóvão Monteiro, que trabalha há 29 anos na unidade.