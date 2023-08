Adolescente faccionado é morto com mais de 20 tiros

O crime ocorreu na passagem Santa Fé, no bairro Perpétuo Socorro, região leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Delegacia de Homicídios investiga mais uma morte em decorrência da guerra entre facções criminosas.

Um adolescente de 15 anos, foi assassinado com cerca de 20 disparos de pistola calibre ponto 40. O crime ocorreu na tarde deste sábado (19), na passagem Santa Fé, no bairro Cidade Nova, região leste de Macapá.

A ordem para a execução teria partido da própria organização criminosa que a vítima fazia parte, motivada por traição, segundo apurou a polícia.

‘Patrãozinho’, como o suspeito era conhecido, foi encontrado pelos militares do 6º Batalhão da PM do Amapá, já sem vida, caído na entrada de um beco que dá acesso a uma área de pontes.

No local, ninguém soube informar sobre a autoria do crime, mas moradores disseram que os atiradores fugiram levando uma arma de fogo da vítima.

A polícia acredita que Patrãozinho estava envolvido no tiroteio que terminou com 3 homens feridos no bairro Pacoval, momentos antes de dois faccionados morrerem em confronto com o GTA, na madrugada de sexta-feira.

O caso é investigado pelo delegado Leonardo Alves, da Homicídios, com apoio da Coordenadoria de Inteligências e Operações (CIOP) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.