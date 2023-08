Deputada tem mandato cassado por compra de votos

Edna Auzier poderá recorrer da decisão. Foto: Ascom/Alap

Por SELES NAFES

Por 6 votos a 1, o pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) cassou, no fim da tarde desta segunda-feira (21), o mandato da deputada estadual Edna Auzier (PSD). Ela é acusada de compra de votos, e poderá recorrer da decisão.

De acordo com ação movida pelo Ministério Público Eleitoral, um carro com cabos eleitorais da então candidata foi flagrado pela Polícia Federal no dia 30 de setembro, dois dias antes da eleição, com dinheiro, material de campanha e listas com nomes e pedidos de favores de eleitores. Todos foram presos.

Constam no processo diálogos extraídos dos celulares apreendidos que indicariam um esquema para compra de votos em favor de Edna Auzier e preocupação com uma operação que tinha apreendido cestas básicas dias antes em um atacarejo.

A defesa alegou que as provas seriam ilegais. O processo tinha saído da pauta há duas semanas, mas retornou hoje a tarde. O único voto divergente foi do juiz Rivaldo Valente.

Edna Auzier poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sem precisar sair do mandato. Se decisão se confirmar, o empresário Mounir Dagher, que é o 1º suplente, deve ser chamado para assumir o mandato.