Falso personal é preso em Macapá

Detenção ocorreu durante ação do Conselho Federal de Educação Física. Foto: Reprodução

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um homem acusado de ser um falso personal trainer foi preso, na tarde desta segunda-feira (28), em Macapá, durante uma ação do Conselho Regional de Educação Física (Cref-AP) e da Polícia Militar do Amapá. Ele estava dando aula numa academia, no Centro de Macapá, e foi conduzido em flagrante para o Ciosp do Pacoval.

Os nomes da academia e do acusado não estão sendo divulgados pelo conselho, que tinha recebido denúncia no site da entidade sobre a atuação irregular de um suposto professor.

Ao chegarem no local, os fiscais do Cref encontraram o acusado atendendo alunos. Policiais do 6º Batalhão da PM foram acionados e o conduziram para o Ciosp do Pacoval, onde foi autuado por exercício ilegal da profissão de professor de educação física. De acordo com a entidade, o suspeito não tem graduação.

O acusado, de 30 anos, é natural de Belém (PA).

“Ele estava sendo monitorado há cerca de um ano pelo Cref, mas nós perdemos o contato quando a academia em que ele atuava faliu”, explica o fiscal Miguel Santos, que participou da operação que terminou com a prisão.

O falso personal trainer prestou depoimento ao delegado de plantão Francisco de Assis Pereira, e foi encaminhado para audiência de custódia.

Normalmente, nesses casos, a academia também pode ser responsabilizada, mas a empresa está colaborando com o conselho.

Denúncias sobre o exercício ilegal da profissão de educadores físicos podem ser feitas pelo e-mail [email protected]. Este foi o segundo caso do ano.

Em fevereiro, um falso personal foi preso numa investigação que apurava a transmissão intencional do vírus HIV para duas jovens de Macapá.